Іран, Ірак і Саудівська Аравія знизили ціни на нафту

Ірак, Іран і Саудівська Аравія знизили ціни на жовтневі поставки нафти, пише РБК з посиланням на The Wall Street Journal. Такі заходи були прийняті для збереження частки на азіатському ринку.

Зниження цін на $0,3 в Саудівській Аравії, $0,35 — в Іраку і $0,5 — в Ірані може бути пов'язане з падінням китайської економіки, пише газета. Китай вважається основним споживачем нафти в світі. Крім того, зниження може бути пов'язане з надлишком нафти на світовому ринку, навіть незважаючи на падіння видобутку в США, вважає WSJ.

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У червні ОПЕК заявила, що члени організації не будуть скорочувати видобуток, незважаючи на падіння цін. Подальше зниження цін можна розглядати як продовження цінової війни, підсумовує газета.

В новому прогнозі ОПЕК йдеться, що низькі ціни на нафту призвели до підвищення попиту. Хоча організація розраховує і на його подальше зростання, найбільший виробник ОПЕК — Саудівська Аравія з початку літа продовжує знижувати обсяг видобутку.

Під час торгів понеділка на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent опустилася нижче $47. За даними на вечір, ціна на Brent становила $46,50.