Ціни на нафту незначно зростають після обвалу напередодні

На світових торгах у вівторок, 15 вересня, нафта незначно дорожчає після падіння цін напередодні на 2-3%, передає Bloomberg.

Так, з початку торгів вартість Brent виросла на 0,19%, до $47,44 за барель, WTI - на 0,43%, до $44,62 за барель.

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Нагадаємо, 14 вересня ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту в 2015 році на 90 тисяч барелів на день — до 92,79 мільйона барелів на день, погіршивши при цьому прогноз попиту на нафту в 2016 році на 50 тисяч барелів на день — до 94,08 мільйона барелів на день.