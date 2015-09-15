Компанія "Укргазвидобування" в серпні скоротила видобуток газу на 5,4%

Найбільша українська газовидобувна компанія «Укргазвидобування» у серпні поточного року скоротила видобуток природного газу в порівнянні з серпнем 2014 року на 5,4% - до 1,211 млрд кубометрів з 1,280 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, у серпні компанія також видобула 42,393 тис. тонн газового конденсату та нафти.

Обсяг експлуатаційного та пошуково-розвідувального буріння становив 100,1% до плану серпня.

Крім того повідомляється, що минулого місяця компанія виробила 13,235 тис. тонн скрапленого газу, 37,083 тис. тонн світлих нафтопродуктів і 5,118 тис. тонн мазуту М-100.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня поточного року Кабінет міністрів призначив головою "Укргазвидобування" Олега Прохоренка – в минулому партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine. Призначенню Прохоренка передував скандал. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що компанія Ігоря Єремєєва винна "Укргазвидобуванню" понад 370 млн грн, проте менеджмент компанії не докладає зусиль для повернення заборгованості.

Разом з тим, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник, який до цього працював помічником депутата Ігоря Єремеєва, заявляв, що такого боргу не існує.

Буквально відразу новий керівник держхолдингу Олег Прохоренко повідомив про неможливість «Укргазвидобування» виплатити дивіденди за 2012-2013 роки внаслідок складного фінансового становища в компанії.

При цьому міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус заявив, що Кабінет міністрів наполягає на виплаті держкомпанією «Укргазвидобування» дивідендів за підсумками діяльності в державний бюджет.

13 серпня джерело УНІАН в Державній фіскальній службі повідомило, що компанія «Укргазвидобування» у другому кварталі поточного року недоплатила в держбюджет близько 2 млрд грн рентних платежів.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харьковгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

Україна у 2014 році скоротила видобуток природного газу порівняно з 2013 роком на 4,7% - до 20,5 млрд куб. м з 21,5 млрд куб. м. З цього обсягу 15,1 млрд куб. м припадає на держкомпанію «Укргазвидобування».