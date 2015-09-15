Вощевський, який подав у відставку, поставив українській енергетиці діагноз: "передінфарктний стан"

Віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський, який подав у відставку, заявив, що енергетика України перебуває сьогодні в "передінфарктному стані", і уряд не контролює ситуацію.

Про це Вощевський сказав, виступаючи у Верховній Раді.

Він наголосив, що стан справ ускладнює той факт, що прем'єр-міністр не впливає на ключового міністра - керівника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"Для того, щоб уряд міг контролювати ситуацію в енергетиці, потрібно, щоб був документ, про який знають ті, хто займається енергетикою. Це прогнозний енергобаланс. Досі такого документа в уряді немає. На доручення прем'єра, на прямі звернення НКРЕКП міністр (Володимир Демчишин – міністр енергетики та вугільної промисловості України - УНІАН) взагалі не відповідає. Тому що його (міністра - УНІАН) керівник не прем'єр-міністр. Його керівник сидить на Банковій (вул. Банкова – будівля Адміністрації президента України - УНІАН), на жаль", - сказав Вощевський.

За його словами, протиріччя між двома керівниками виконавчої влади настільки очевидні, що "вони розривають не лише енергетику, але й Україну".

"У тому локомотиві, який називається урядом, два машиніста. Один – на Банковій, другий – на Грушевського. А локомотив нікуди не їде, він стоїть. Ось у чому проблема", - підкреслив Вощевський.

На його думку, вирішити проблему можна двома шляхами – відправити весь уряд у відставку й дати можливість главі уряду вибрати сильних міністрів, яким відомий стан справ у країні.

"Й найголовніше – очевидна системна проблема, про яку говорять багато. Виконавча влада дійсно розриває країну. Якщо ми вибираємо прем'єра, він повинен бути до останньої літери відповідальним і за оборону та безпеку, і за внутрішню, і за зовнішню політику. А президент повинен обиратися в цьому залі (у залі Верховної Ради). Це те, що робить Європа. Нам треба переходити до парламентської республіки", - резюмував Вощевський.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Вощевський заявив, що складає з себе повноваження віце-прем'єр-міністра, оскільки фракція парламенту, що висунула його – фракція Радикальної партії, заявила про вихід із коаліції.

9 вересня президент УкраїниПетро Порошенко на розширеному засіданні уряду закликав Кабінет міністрів і Верховну Раду задовольнити заяву віце-прем'єр-міністра про відставку.