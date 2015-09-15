Бойовик Захарченко уявив себе "царем": буде сам вирішувати, куди вантажити, а куди ні" вугілля

Самопроголошена «Донецька Народна Республіка» припинить постачання вугілля покупцям з української сторони.

Про це заявив ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, пише сепаратистське видання «Донецьке агентство новин».

«Я забороняю вам відвантажувати вугілля до того моменту, поки за нього не буде гідна ціна», — сказав він керівникам вугільних підприємств.

Він доручив представникам галузі надавати йому довідки про відвантаження вугілля кожним підприємством. «Я вже сам буду вирішувати, куди вантажити, а куди ні», — підкреслив Захарченко.

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Напередодні так званий міністр транспорту «ДНР» Семен Кузьменко повідомив, що поставки вугілля в Україну, раніше повністю зупинені, відновлені у винятковому порядку для компанії ДТЕК.

Таке рішення він назвав вимушеним і пояснив потребою енергетичної системи «ДНР» у вугіллі марки «Г», яке не видобувається на окупованій території і поставляється ДТЕК.