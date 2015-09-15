Рішення по російському газу буде прийнято протягом двох тижнів - Демчишин

Рішення з організації постачання російського газу до України в рамках так званого "зимового" пакету – на період опалювального сезону 2015-2016 років буде прийнято цього або наступного тижня, повідомив в ході брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Ми отримали пропозицію відпрацювати з росіянами та єврокомісією (питання поставок газу – УНІАН), в принципі сформувалося розуміння. Ми відправимо своє бачення документа ("зимового" пакету – УНІАН). Але думаю, що протягом цього або наступного тижня рішення буде", – сказав міністр.

Раніше він зазначав, що потенційна ціна російського газу для України в 252 долара за тисячу кубометрів є неринковою.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня поточного року Україна за посередництвом Європейської комісії досягла попередніх домовленостей з російським газовим монополістом "Газпромом" щодо продовження умов так званого "зимового" пакета поставок російського газу в Україну. Сторони зазначали, що провели конструктивні переговори щодо спірних газових питань і на рівні експертів підготували протокол рішень про постачання газу, який буде охоплювати весь зимовий сезон 2015-2016 рр.

Обсяг поставок є предметом домовленостей, проте в травні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна має намір в 2015 році купувати у Росії не більше 50% необхідного країні обсягу імпортного газу, "навіть при зниженні ціни на російський газ нижче європейської". У квітні Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс газу на 2015 рік із загальним обсягом споживання 40 мільярдів кубометрів і обсягом імпорту 25 мільярдів кубометрів.

30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони мали закріпити домовленості щодо умов поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну на газ, а також питання транзиту і обсягів закачування, однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною. Потім такі ж переговори відбулися на початку вересня. Однак у Єврокомісії їх назвали проміжними і тому нерезультативними.

У свою чергу голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що тристороння угода про постачання російського газу в Україну в форматі Україна – Європейський Союз – Росія в період опалювального сезону 2015-2016 років має бути підписана у вересні-жовтні поточного року. Він підкреслив, що основними умовами підписання угоди є зобов'язання сторін, визначення обсягів і умов постачання, а також ціни.