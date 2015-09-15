Україна визначила ціну закупівлі вугілля із зони АТО

Україна буде закуповувати вугілля для ТЕС із зони АТО за ціною не вище 1100 гривень за тонну без урахування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"1100 гривень за тонну плюс ПДВ", - сказав він, коментуючи інформацію про плани бойовиків збільшити ціну вугілля, який вивозиться з зони АТО на підконтрольну владі територію.

Він зазначив, що ця ціна відповідає вартості вугілля, що купується у видобувачів на території, підконтрольній владі. При цьому міністр повідомив, що близько половини вугілля, що видобувається в зоні АТО має собівартість значно меншу, ніж ціна купівлі вугілля.

"Ми знаємо, що хтось здобуває по 700, 900, 1000 гривень/тонна... Я не бачу ніякого сенсу купувати вугілля за завищеною ціною", - сказав Демчишин.

При цьому він повідомив, що існує певне коло осіб, які хочуть контролювати поставки вугілля із зони АТО, створюючи його дефіцит.

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Як повідомляв УНІАН, запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 6 по 13 вересня збільшилися на 3,7% - до 1,498 мільйона тонн з 1,445 мільйона тонн.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна у вересні-жовтні планує прискорити накопичення запасів вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його постачань з Росії, далекого зарубіжжя, а також зони АТО.

14 вересня глава уряду Арсеній Яценюк звинуватив керівництво Міненерговугілля у зриві виконання плану заходів з підготовки до опалювального сезону, в тому числі в частині організації поставок вугілля на теплоелектростанції. При цьому прем'єр-міністр зажадав від Міненерговугілля виконати всі озвучені раніше урядом вимоги щодо закупівлі вугілля і завантаження паливом українських теплоелектростанцій.

Він також нагадав, що уряд виділив необхідні кошти на закупівлю палива, проте вони так і не були використані за призначенням.