Україна хоче у вересні утричі скоротити імпорт електроенергії з Росії

Україна планує у вересні поточного року імпортувати з Російської Федерації не більш 100 мільйонів кВт/год електроенергії, що втричі менше аналогічного показника за серпень, повідомив в ході прес-конференції в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Протягом вересня це буде закуплено, не більш 100 мільйонів кВт/год", - сказав міністр. При цьому він уточнив, що в серпні Україна закупила близько 300 мільйонів кВт/год за ціною 2,3 рубля за кіловат.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з перших днів серпня після двомісячної перерви відновила імпорт електроенергії з Росії, проте внаприкінці серпня призупинила його. Потім 7 вересня Україна знову відновила імпорт, однак ціна електроенергії зросла на 5,6%. За даними держкомпанії "Укренерго", об'єм імпорту електроенергії на максимумі навантаження (21:00) становив 800 МВт, на мінімумі навантаження (3:00) – 380 МВт.