Україна хоче закачати в сховища 16 мільярдів кубометрів газу до початку опалювального сезону

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розраховує закачати до підземних газових сховищ (ПСГ) близько 16 мільярдів кубометрів газу на початок опалювального сезону, повідомив в ході брифінгу в Києві міністр Володимир Демчишин.

"У нас, принаймні, ще мінімум місяць часу для закачування до сховищ ще 1 мільярда кубометрів газу. Тобто реалістично, якщо не буде ніяких форс-мажорів, на початок опалювального сезону має бути 16 мільярдів кубометрів", - сказав Демчишин.

Він зазначив, що цей обсяг є прийнятним для України, оскільки споживання газу в країні знизилося в середньому на 15%, а це, за словами міністра, близько 3 мільярдів кубометрів.

При цьому глава міністерства нагадав, що на початок минулого опалювального сезону в ПСГ було близько 16,6 мільярда кубометрів газу, а після його завершення залишилося 7,1 мільярда кубометрів.

Разом з тим Демчишин повідомив, що план закачування в ПСГ 19 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону розраховувався на випадок, якщо Україна не купуватиме газ у Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує у вересні підписати новий контракт з російським газовим монополістом "Газпромом" на постачання природного газу у період опалювального сезону.

15 вересня голова Міненерговугілля Володимира Демчишин заявив, що рішення по організації поставок російського газу в Україну в рамках так званого "зимового" пакету – на період опалювального сезону 2015-2016 років буде прийнято на цьому або наступному тижні.

Він також зазначив, що потенційна ціна російського газу для України в 252 долара за тисячу кубометрів є неринковою.