Шведська компанія побудує завод з виробництва біопалива в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області шведська компанія "Екоенерджі" побудує екологічно безпечний завод з переробки побутових відходів у біопаливо потужністю 100 МВт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, меморандум про спорудження підприємства сьогодні підписали заступник голови ОДА Володимир Пруцаков та віце-президент компанії "Екоенерджі" Петер Ліндтх.

Вартість розробки проекту і початкового етапу будівництва заводу складе 120 мільйонів доларів.

"Ми підтверджуємо повну готовність до інвестування та реалізації цього проекту", - підкреслив під час підписання меморандуму голова представництва компанії "Екоенерджі" в Україні Валентин Макогон.

Нове підприємство дозволить ліквідувати всі звалища в Дніпропетровську і забезпечити теплом та гарячою водою один з найбільших житлових масивів. За рік Дніпропетровськ зможе заощадити 100 мільйонів кубів газу.

Найближчим часом шведська компанія, що має більш ніж 50-річний досвід з реалізації подібних проектів буде працювати над техніко-економічним обгрунтуванням проекту.

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Інвестиційний центр при Дніпропетровській ОДА вже запропонував для будівництва заводу три майданчики. Планується, що підприємство з'явиться в області за три роки. Там працюватиме близько 200 осіб.