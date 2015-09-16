Ціна нафти Brent знову впала нижче $48

Станом на 07:58 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,43% - до 47,86 долара за барель. Вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,68% - до 44,89 долара за барель, повідомляє Прайм.

"Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що запаси нафти в США протягом тижня, що завершився 11 вересня, скоротилися на 3,1 мільйона барелів. Аналітики агентства Platts прогнозували більш помірне скорочення - на 200 тисяч барелів", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що в середу буде опубліковано щотижневий огляд управління енергетичної інформації Міненерго США з комерційних запасів нафти в країні за минулий тиждень. Експерти вважають, що показник не змінився і зберігся на позначці в 458 мільйонів барелів.

"Вважаю, що бічний тренд збережеться, і вартість WTI буде перебувати в діапазоні 43-46 доларів. Інвестори не хочуть робити великих позицій перед рішенням ФРС США", - наводить агентство MarketWatch слова головного ринкового стратега CMC Markets Коліна Цешиньски (Colin Cieszynski).

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