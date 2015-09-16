АЕС за добу виробили 232 мільйона кВт/год електроенергії

На атомних електростанціях України 15 вересня вироблено 231,61 мільйона кВт/год електроенергії, говориться в повідомленні НАЕК "Енергоатом".

За станом на 16 вересня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №6 Запорізької АЕС – 28-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 130-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС – 40-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорожской АЕС – 4 900 МВт, для Рівненської АЕС – 2 270 МВт, для Південно-Української АЕС – 1 545 МВт, для Хмельницької АЕС – 855 МВт.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 5,4 мільйона кВт/год електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає 7-е місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.