Нафта ОПЕК подешевшала за день майже на 2%

У серпні середня ціна "кошика" складала 45,58 долара за барель, в липні - 53,95 долара, у червні - 60,25 долара, у травні - 62,33 долара, у квітні - 58 долара, в березні - 52,47 долара, у лютому – 54,89 долара, у січні – 43,6 долара.

У 2014 році середня ціна "кошика" складала 96,23 долара за барель, в 2013 році – 105,57 долара, у 2012 році – 109,74 долара, у 2011 році – 107,46 долара, у 2010 році – 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" було встановлено 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

Читайте такожПрезидент Венесуели оголосив про "битву" за стабілізацію нафтових цін

Довідка УНІАН. Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.