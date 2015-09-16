Україна нарощує імпорт газу зі Словаччини

Згідно з повідомленням, станом на ранок 16 вересня добовий режим транспортування газу з території Словаччини становить 25,5 мільйона кубометрів, повідомляє прес-служба держкомпанії "Укртрансгаз".

Також у компанії нагадали, що за аналогічний період минулого року в словацькому маршруту було імпортовано 379 мільйонів кубометрів природного газу.

Протягом року закупівлі газу по словацькому газотранспортному коридору Україна імпортувала з Європи понад 11 мільярдів кубометрів палива.

Читайте такожЯценюк доручив у серпні максимально збільшити реверс газу

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час візиту до Словаччини 10 вересня заявив про збільшення реверсних закупівель газу з цієї країни до 100% потужності газопроводу.

Рекорд України за добовими обсягами імпорту газу через Словаччину було досягнуто в січні 2015 року, коли постачання перевищили 44 мільйони кубометрів.

Запаси газу в українських підземних сховищах газу з 5 по 12 вересня збільшилися на 1,83%, або на 269 мільйонів кубометрів, до 14,964 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ та значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує у вересні-жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, необхідному для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.