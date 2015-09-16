Росія віддала Китаю родовища торфу на Сахаліні
Першу партію об'ємом 50 тонн Сахалінська область вже відправила до Китайської Народної Республіки.
Два мільйони тонн торфу на рік протягом 10 років зможе видобувати на Сахаліні компанія з КНР, відповідні запаси підтвердила геологорозвідка.
Про це повідомляє Прайм з посиланням на Росгеологію.
Як говориться у повідомленні, "Сахалінська геологорозвідувальна експедиція" (СахГРЭ) вивчає на острові перспективний об'єкт для видобутку та переробки торфу в рамках контракту, укладеного з компанією "Зелена енергія" (Китай). Родовище знаходиться в центральній частині острова в Поронайському районі.
"Такі обсяги для області незвичайні - для порівняння, зараз найбільше підприємство в цій галузі видобуває лише 50 тисяч тонн на рік", - говориться в повідомленні.
Читайте такожТоварообіг Росії з Китаєм за півроку впав на 30%
Домовленості про видобуток торфу на Сахаліні між китайським інвестором "Зелена енергія" та урядом регіону були досягнуті на полях Східного економічного форуму у Владивостоці. Першу партію об'ємом 50 тонн область вже відправила в КНР.