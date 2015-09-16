Росія віддала Китаю родовища торфу на Сахаліні

Два мільйони тонн торфу на рік протягом 10 років зможе видобувати на Сахаліні компанія з КНР, відповідні запаси підтвердила геологорозвідка.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на Росгеологію.

Як говориться у повідомленні, "Сахалінська геологорозвідувальна експедиція" (СахГРЭ) вивчає на острові перспективний об'єкт для видобутку та переробки торфу в рамках контракту, укладеного з компанією "Зелена енергія" (Китай). Родовище знаходиться в центральній частині острова в Поронайському районі.

"Такі обсяги для області незвичайні - для порівняння, зараз найбільше підприємство в цій галузі видобуває лише 50 тисяч тонн на рік", - говориться в повідомленні.

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Домовленості про видобуток торфу на Сахаліні між китайським інвестором "Зелена енергія" та урядом регіону були досягнуті на полях Східного економічного форуму у Владивостоці. Першу партію об'ємом 50 тонн область вже відправила в КНР.