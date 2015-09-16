Україна до кінця тижня скаже своє слово про газові переговори ЄС і Росії

Україна підготувала і до кінця тижня представить свою позицію щодо результатів газових переговорів у двосторонньому форматі між Єврокомісією і Росією, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання уряду в середу.

«Нині певні переговори ведуться. Я думаю, до кінця тижня це питання буде вирішено», - відповів він на питання журналістів про терміни надання офіційної позиції України.

За словами міністра, зміст офіційної позиції України не змінився з моменту останніх переговорів.

«Ми говоримо про принцип take or pay (принцип «бери або плати» - УНІАН), ми говоримо про грошову оплату (Росією - УНІАН) транзиту, ми говоримо, по суті, про дуже схожі концепції, які було використані в попередньому протоколі», - сказав він.

При цьому Демчишин зазначив, що Україна готова взяти на себе зобов'язання з формування фонду оплати газу для підтвердження своєї платоспроможності.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія провела двосторонні газові переговори з Росією і Україною на рівні міністрів енергетики для підготовки переговорів у тристоронньому форматі.

Україна сподівається у вересні підписати тристоронній протокол з Росією і Єврокомісією про постачання природного газу в опалювальний сезон 2015-2016 рр.