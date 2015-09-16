Міненерго РФ: додаткової "зимової" знижки на газ для України не буде

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що додаткової знижки для України на газ на зимовий період не буде, розрахунок ціни буде за контрактною формулою.

"Ми формулу сказали, яка буде формула визначення знижки", — сказав Новак журналістам у середу, відповідаючи на питання, якою буде ціна на газ для України на зимовий період, передають РИА Новости.

Відповідаючи на питання, чи буде надана Україні додаткова знижка на цей період, Новак заявив: "Ні".

За підсумками двосторонніх переговорів глави Міненерго РФ Олександра Новака і віце-президента ЄК з энергосоюзу з участю глави "Газпрому" Олексія Міллера, які пройшли 11 вересня у Відні, сторони погодили низку ключових положень "зимового пакету" поставок газу в Україну, зокрема — надання Києву знижки одразу на два квартали з боку РФ і організацію фінансування закачування газу в українські ПСГ з боку ЄК.

Як повідомляв УНІАН, Україна підготувала і до кінця тижня представить свою позицію щодо результатів газових переговорів у двосторонньому форматі між Єврокомісією і Росією.