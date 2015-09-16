Віртуальний реверс газу з ЄС протестують на газопроводі "Вояни – Ужгород"

Про це на Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко.

«У дискусіях з Мінфіном ухвалено рішення про те, що ми проекспериментуємо цю операцію на трубі «Вояни – Ужгород», на якій існує цивілізований партнер Eustream - словацька транспортна компанія, і цивілізований, як ми вважаємо, партнер «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз», - сказав Діденко.

Цю заяву заступник міністра озвучив на комітеті, представляючи законопроект №3074 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу».

Діденко нагадав, що віртуальний реверс газу дасть можливість Україні купувати газ у європейських компаній без його фізичного переміщення.

«Ми сьогодні купуємо газ по реверсу, і йдеться про те, що ми хочемо мати можливість отримувати газ з віртуального реверсу. Тобто, якщо ми повинні доставити газпромівський газ у кількості 100 одиниць на західний кордон, а 30 одиниць цього газу йде в компанію RWE, то, купуючи у компанії RWE ці 30 одиниць газу, нам не потрібно здійснювати його фізичне переміщення», - сказав чиновник.

За його словами, цим законопроектом в Митний кодекс вноситься поняття і можливість віртуального реверсу, але лише за умови погодження з постачальником газу.

«Тобто, якщо ми зараз захочемо провести цю операцію з «Газпромом», а вони будуть проти, то ця операція не підпадає під умови віртуального реверсу – УНІАН)», - сказав Діденко.

При цьому він зазначив, що завдяки експериментальному віртуальному реверсу з Eustream Україна зможе отримати досвід роботи, який необхідний для участі в дискусіях з європейськими компаніями та Єврокомісією щодо усунення посередництва «Газпрому» при транспортуванні газу через українську ГТС.

«Провівши один сезон або на кілька місяців роботи з Eustream, ми вже за домовленістю з Єврокомісією будемо мати можливість, скажімо так, більш жорстко працювати з європейськими компаніями, аби вони більш жорстко працювали з «Газпромом» для того, аби цю операцію розвивати і на весь газ, який йде зі сходу на захід», - підсумував Діденко.

Після цього голова комітету Микола Мартиненко запропонував присутнім на засіданні народним депутатам рекомендувати законопроект для розгляду в профільному комітеті.

«Шановні колеги, абсолютно зрозуміла і проста норма. Пропоную за основу і в цілому рекомендувати профільному комітету», - сказав Мартиненко.

Дану пропозицію голови комітету депутати підтримали.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 2013 року обговорює з Угорщиною і Словаччиною можливості організації так званого віртуального реверсу газу, який передбачає відбір Україною обсягів газу, які йдуть від «Газпрому», і компенсацію цих обсягів європейськими операторами, в тому числі німецькою компанією RWE. На даний момент проведено вже кілька раундів таких переговорів, однак поки що цей варіант не передбачений у договірних відносинах між країнами.

Наприкінці травня 2015 року Україна й Угорщина підписали договір про газовий інтерконнектор, який ліквідує потребу в будівництві фізичних потужностей щодо постачання газу між країнами.

Для початку роботи за новою угодою «Укртрансгазу» необхідні шіппер-коди, які надають інформацію про потоки газу, їх спрямування, обсяги, час, замовників, одержувачів і т. п.

На сьогодні «Укртрансгаз» не може повноцінно співпрацювати з операторами суміжних ГТС країн - членів Євросоюзу через наявну схему їх взаємодії з «Газпромом». Ця схема утворилася за радянських часів і не відповідає сучасному законодавству Енергетичного співтовариства, членом якого є Україна.

«Газпром» не надає українській стороні шіппер-коди чи інформацію про окремі партії газу, який він транспортує територією України. На газовимірювальних станціях на західному кордоні України весь обсяг газу передається компанії Gazprom Export – дочірньому підприємству «Газпрому». Після цього «Газпром» передає газ сусіднім з Україною операторам ГТС, розкриваючи їм шіппер-коди.