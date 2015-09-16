Росія вже готується до нафти по $20 за барель

Міністерство фінансів розглядає сценарій падіння ціни на нафту до $20 за барель, але цей період буде короткочасним.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Росія 24" заступник голови Мінфіну Максим Орєшкін, передає ТАСС.

"Короткостроково такий сценарій можливий, але зрозуміло, що це не питання 3 років", - сказав він. При цьому Орєшкін зазначив, що фахівці вважають цей сценарій малоймовірним, і навіть якщо він настане, "події на нафтовому ринку будуть розвиватися дуже швидко, і ринок збалансується миттєво".

Ціна нафти $50 за барель може прийматися за базовий сценарій в найближчі роки, вважає заступник міністра фінансів Росії.

Викликати короткочасне зниження цін на нафту може той факт, що зараз обсяг видобутку в світі знаходиться на рівні вище попиту.

"У разі переповнення резервів нафти, вільних потужностей, принаймні, нафти в окремих регіонах, це може призвести до серйозного короткострокового зниження цін на нафту", - вважає заступник міністра, зауваживши, що $20 за барель - це той рівень, за якого витрати будуть вищими за рівень прибутку.

"Падіння до цього рівня викликає фізичне закриття низки родовищ. Форсоване. І ринок почне в такому жорсткому режимі приходити до нового рівня видобутку, який буде відповідати рівню попиту", - зазначив він.

Читайте такожРосійська нафта з початку року подешевшала майже вдвічі

Як повідомляв УНІАН, аналітики Bloomberg прогнозують, що падіння цін на нафту до $22,50 за барель викличе крах російської фінансової системи.