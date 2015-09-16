"Карпатигаз" подала позов до України на $3 мільярди - Мартиненко

Про це на засіданні комітету Верховної ради з питань ПЕК заявив Микола Мартиненко, передає Українська правда.

За його словами, в ході недавньої зустрічі йому про це повідомив шведський CEO "Карпатигаз".

"Я впевнений, що вони його виграють", - зазначив Мартиненко.

Мартиненко згадав про позов "Карпатигаз" під час обговорення законопроекту, що передбачає зниження рентних ставок для газодобувних компаній.

Після закінчення засідання комітету Мартиненко не захотів відповідати на уточнюючі питання щодо позову.

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"Карпатигаз" беруть участь у договорі про спільну діяльність (ДСД) з державною "Укргазвидобування". Торік парламент збільшив розмір рентних платежів для нафтогазових компаній до70%.

Фінансовий директор "Карпатигаз" Артур Сомов у коментарі "Українській правді" уточнив, що позов готується, але станом на 16 вересня рішення про подачу ще немає.

Претензії "Карпатигаз", за його словами, пов'язані з дискримінаційним оподаткуванням в Україні.

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Компанію "Карпатигаз" в публікаціях ЗМІ пов'язують з Юрієм Бойком та Дмитром Фірташем. Також джерела "Української правди" на нафтогазовому ринку стверджують, що неформальну частку в проекті з кінця 2014 року має і сам Мартиненко. Це сталося, коли компанію "Укргазвидобування" очолював лояльний до Мартиненка менеджер Юрій Костюк.

У самій компанії наполягають, що її акціонером є публічна шведська компанія Misen Energy АВ.