Коболєв відзначив конструктивний підхід російської сторони у газових переговорах

Про це повідомляє управління по зв’язках з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що під час зустрічі керівники підприємств обговорили основні параметри нового «зимового пакету», зокрема, можливий формат взаємодії в осінньо-зимовому сезоні 2015-2016 років. За результатами зустрічі сторони домовилися провести переговори наступного тижня.

«На сьогоднішній зустрічі ми обговорили основні параметри нової тристоронньої угоди. Відзначу конструктивний підхід російської сторони. Він дозволив наблизити позиції по ряду принципових питань», - сказав керівник Нафтогазу Андрій Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує у вересні підписати новий контракт з російським газовим монополістом "Газпромом" на поставки природного газу у період опалювального сезону.

У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що рішення з організації постачання російського газу до України в рамках так званого "зимового" пакету – на період опалювального сезону 2015-2016 років буде прийнято цього або наступного тижня.