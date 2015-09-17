Ціни на нафту знижуються після зростання більш ніж на 5%

Станом на 07:55 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалась на 0,15% - до 49,88 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI - на 0,02%, до 47,19 долара за барель, повідомляє Прайм.

"За даними управління енергетичної інформації Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 11 вересня, несподівано скоротилися на 2,1 мільйона барелів — до 455,9 мільйона барелів. Аналітики очікували, що показник зросте на 1,173 мільйона барелів, до 459,173 мільйона барелів", - говориться в повідомленні.

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"Нафта реагує на фундаментальні показники. Люди справді дивляться на показники попиту та пропозиції і думають, чи зробить щось ОПЕК для підтримки цін на сировину", - цитує агентство Блумберг главу Strategic Energy & Economic Research в Массачусетсі Майкла Лінча (Michael Lynch).