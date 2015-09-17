Нафтогазова галузь Росії через санкції може перейти на вживане обладнання

Міненерго РФ вперше відкрито визнало реальність дефіциту в Росії бурових і запчастин для них чере санкції, пише "Комерсант".

Якщо нафтовики будуть вести розвідку за заявленими планами, їм може не вистачити понад 20 плавучих платформ. Найбільші власники ліцензій в Арктиці "Роснефть" і "Газпром" на тлі кризи погоджують з Мінприроди перенесення термінів за своїми шельфовими ліцензіями. Але інші гравці вже готуються до дефіциту. На думку експертів, могло б допомогти ввезення вживаного обладнання з країн, що не вводили санкції проти РФ.

Читайте такожFocus: Чому газова мега-угода "Газпрому" з Китаєм стане катастрофою для ПутінаУ рамках санкцій з боку США та ЄС у Росію заборонено ввозити обладнання для глибоководного буріння на шельфі (понад 150 м) і видобутку нафти, яку важко добути. За даними Міненерго, під заборону потрапило 68% імпортованого нафтогазовими компаніями обладнання. У нових матеріалах міністерства наголошується, що брак запчастин до бурових платформ може скласти понад 150 тис. одиниць в рік до 2020 року. Стільки ж складе попит на комплектуючі до бурових платформ. У 2014 році попит на запчастини найбільшого постачальника обладнання для бурових комплексів NOV становив 21 тис. Ще в середині літа Міненерго і ФАС, щоб уникнути дефіциту, запропонували уряду внести бурове обладнання та плавучі платформи в список товарів для паралельного імпорту, для якого не потрібна згода власника бренду.

У Росії шельфове обладнання майже не виробляється. Так, частка національних комплектуючих на єдиній арктичній платформі "Газпром нафти" "Прирозломна" не перевищує 10%. Присутність російського обладнання в геологорозвідці на шельфі — менше 1%. Ліквідувати розрив покликаний підконтрольний "Роснефти" суднобудівний комплекс "Зірка". На початку вересня заступник глави Мінпромторгу Андрій Дутов повідомляв, що з 2016 року там планується побудувати 59 судів та морської техніки, в тому числі і бурових платформ, на загальну суму близько 2,5 трлн руб. Однак поки верф навіть не добудована.

У той же час самі нафтовики і газовики пригальмовують освоєння шельфу на тлі кризи.

Глава Small letters Віталій Крюков зазначає, що короткостроковим заходом для покриття дефіциту можуть стати закупівлі обладнання в Китаї, яке "не дуже високої якості", зате недороге. Але воно не підходить для Арктики і важковидобувних ділянок. На думку експерта, налагодити власне виробництво обладнання в РФ в стислі терміни неможливо, насамперед через проблеми з фінансуванням. Самий реалістичний варіант, додає він, ввозити уживану техніку з країн, які не вводили санкції проти РФ, наприклад, з Азії.