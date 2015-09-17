"Енергоатом" став співзасновником коаліції STEM-освіта

Згідно з повідомленням, «Енергоатом» з 2014 року є членом Центру корпоративної соціальної відповідальності, який виступив ініціатором створення Коаліції STEM-освіти в Україні (STEM – перші букви англійських слів наука, технології, інженерія та математика). Підписання меморандуму про створення Коаліції STEM-освіти відбулося 16 вересня в Києві.

В «Енергоатомі» відзначають, що метою створення коаліції STEM-освіти є підвищення якості технічної освіти в Україні.

«Першочерговими завданнями коаліції є розробка рекомендацій для Міністерства освіти і науки України щодо викладання STEM-дисциплін, організація профорієнтаційних проектів для молоді, навчання вчителів інноваційним підходам до викладання», - йдеться в повідомленні.

Коаліція також планує створити можливості для експериментальної та дослідницької роботи в школах, проводити науково-технічні конкурси, олімпіади, квести, хакатони і тому подібні заходи.

Серед завдань коаліції - створення інформаційних майданчиків (сайт, соціальні мережі) для популяризації STEM-освіти і налагодження міжнародного співробітництва.

«Підписання «Енергоатомом» меморандуму про створення коаліції STEM-освіти дозволить компанії активніше брати участь у підготовці кадрів для АЕС, посилить співпрацю з профільними вищими навчальними закладами і надасть додаткові інструменти для популяризації атомної енергетики серед молоді та студентства», - підкреслили в держкомпанії.

У повідомленні відзначається, що особливо важливим це є в умовах, коли через окупацію Криму Російською Федерацією «Енергоатом» був змушений припинити підготовку кадрів для АЕС в Севастопольському національному університеті ядерної енергії і промисловості, посиливши мережу своїх профільних кафедр в технічних вузах.

У той же час, за інформацією УНІАН, НАЕК «Енергоатом» вже півтора року не може укласти договір про спільну діяльність з Одеським політехнічним інститутом на підготовку фахівців для роботи на АЕС. Міністерство енергетики та вугільної промисловості неодноразово повертало проект договору компанії, оскільки «в договорі не зазначена мета».

Як повідомили в прес-службі "Енергоатома", відповідаючи на запит УНІАН, вся перша сторінка проекту документа, направленого в Міненерго, присвячена цілі предмету договору. При цьому в держкомпанії зазначили, що серед засновників коаліції також знаходяться такі відомі компанії, як Samsung, Ericsson, «Київстар», Syngenta, United Minerals Group і Microsoft Україна.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.