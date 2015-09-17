Goldman Sachs очікує низьких цін на нафту протягом 15 років

Надлишок нафти може призвести до збереження низьких цін на неї протягом 15 років, пише Bloomberg з посиланням на Goldman Sachs. На думку керівника департаменту аналізу сировинних ринків в цьому банку Джеффрі Каррі, ймовірність того, що ціни впадуть до $20/бар., становить менше 50%.

Аналітик Goldman Sachs пояснив, що найімовірніше мінімуми цін на нафту будуть досягатися в жовтні-березні, коли НПЗ будуть закриватися на техобслуговування. Він підкреслив, що довгостроковий прогноз банку щодо вартості нафти зберігається на рівні $50/бар.

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Карі додав, що додатковою умовою досягнення мінімальних цін є наявність достатніх нафтових резервів, що призведе до скорочення видобутку в деяких регіонах. Незважаючи на збереження ціни в $50/бар. у довгостроковому періоді, «існують ризики її зниження з урахуванням того, що відбувається на інших сировинних ринках і на макроринках в цілому», - уточнив аналітик.

Якщо ФРС не підніме облікову ставку цього тижня, то на ринках, ймовірно, збережеться значна негативна невизначеність» з потенціалом впливу на попит на енергоносії, сказав Каррі.

За словами аналітика, витрати нафтових компаній скоротилися на тлі зниження цін на залізну руду, мідь і сталь, а також ослаблення валют сировинних країн. Карі вважає, що світ переходить з «інвестиційної фази» 30-річного сировинного циклу в «експлуатаційну фазу», в якій важливим джерелом видобутку будуть сланцеві родовища.

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Раніше в цьому місяці Goldman Sachs знизив прогноз цін на нафту, зазначивши, що її надлишок на світовому ринку виявився вищим, ніж вважалося раніше. Банк також зазначив, що якщо найближчим часом не скоротити видобуток, то ціни, ймовірно, знизяться до $20/бар., що дозволить позбутися від надлишків, пише РБК.

На лондонській електронної біржі ICE в четвер, 17 вересня, базовий сорт нафти марки Brent коштував $49,44/бар., що на 0,62% нижче ціни закриття.