ОПЕК: ціна нафти зросте до $80 через п'ять років

16:43, 17 вересня 2015
Енергетика
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У середньостроковій перспективі ОПЕК очікує невеликого зростання попиту на нафту через низькі ціни

REUTERS

Організація країн-експортерів нафти очікує, що середня ціна на нафту може зрости до 80 доларів за барель до 2020 року, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Bloomberg.

У середньостроковій перспективі ОПЕК очікує невеликого зростання попиту на нафту через низькі ціни. Надалі картель прогнозує, що середня ціна на нафту буде зростати приблизно на 5 доларів щорічно до 2020 року.

Згідно з внутрішніми аналітичними матеріалами ОПЕК, які потрапили у розпорядження агентства, видобуток в країнах, що не входять в картель, в 2017 році становитиме 58,2 мільйона барелів на добу, що на 1 мільйон барелів нижче, ніж прогнозувалося раніше.

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У документі ОПЕК зазначається, що вплив нинішніх низьких цін "найсильніше відбився на вартості важкодобувної нафти, яка більше реагує на ціни, ніж інші сорти "чорного золота".

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