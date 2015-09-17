Норвегія вперше в історії заробила більше на продажу газу, ніж нафти

Норвегія за останні 12 місяців у грошовому вираженні експортувала більше газу, ніж нафти, що спостерігається вперше в історії нафтогазової галузі скандинавського королівства.

Про це повідомляє норвезька ділова газета "Дагенс неринслів", передає ТАСС.

Як пише видання, з серпня 2014 року по серпень 2015 доходи норвезьких компаній від продажу газу за кордон становили 232 млрд крон ($28,5 млрд), у той час як за рахунок експорту нафти, вони отримали лише 216 млрд крон ($26,6 млрд).

Голова аналітичного відділу міжнародної консалтингової компанії Nordea Markets Тіна Салтведт заявила виданню, що цей перехід стався несподівано швидко і пояснюється переважно падінням світових цін на нафту.

"Це початок довгострокового тренду, оскільки обсяги поставок газу збільшуються, а експорт нафти знаходиться на стабільному рівні, - вважає Салтведт. - Крім того, газ має більший потенціал, ніж нафта, на європейському ринку".

З її думкою не згоден голова норвезької консалтингової компанії Rystad Energy AS Яранн Рюстад, який вважає, що газ буде домінувати в норвезькому експорті вуглеводнів в 2015-2016 роках, проте до 2017 його основною статтею знову стане нафта.

"Згідно з нашими оцінками, видобуток газу буде залишатися на колишньому рівні, в той час як видобуток нафти норвезькі компанії трохи збільшать", - зазначив Рюстад. За його словами, Європа найближчим часом не буде істотно збільшувати поставки газу, задовольняючи свої енергетичні потреби за допомогою вугілля і збільшуючи частку споживання енергії з відновлюваних джерел. Він також вважає, що ціни на газ можуть залишатися низькими ще довгий час через сланцеву революцію в США, в той час як нафтові ціни можуть різко піти вгору.

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Голова Норвезького нафтового директорату Бенте Нюланд не бачить нічого дивного в тому, що Норвегія стала отримувати більше доходів від газу, ніж від нафти.

"Це цілком зрозуміло, враховуючи ціни на нафту і обсяги поставок, - каже вона. - Наш прогноз на найближчі 5 років показує збільшення видобутку газу і вирівнювання показників з видобутку нафти".

Найбільшими покупцями норвезького газу є Великобританія, Нідерланди та Німеччина.