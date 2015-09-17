Україна скоротила споживання газу на 20%

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу промисловістю за 8 місяців скоротилося на чверть - до 7,437 млрд кубометрів, населенням та бюджетними установами - на 20,4%, до 8,145 млрд кубометрів, підприємствами теплокомуненерго - на 10,9%, до 4,341 млрд кубометрів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує падіння споживання природного газу у 2015 році порівняно з 2014 роком на 20%, до 34 млрд куб. м.

За словами очільника «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва, скорочення споживання газу зумовлене відокремленням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу та падінням промислового виробництва.