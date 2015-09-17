Україна скоротила споживання газу на 20%

18:54, 17 вересня 2015
Енергетика
612

Україна за січень-серпень 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з січнем-серпнем 2014 року на 20,2%, - до 21,848 млрд куб. м.

Фото УНИАН

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу промисловістю за 8 місяців скоротилося на чверть - до 7,437 млрд кубометрів, населенням та бюджетними установами - на 20,4%, до 8,145 млрд кубометрів, підприємствами теплокомуненерго - на 10,9%, до 4,341 млрд кубометрів.

Читайте такожУкраїна хоче закачати в сховища 16 мільярдів кубометрів газу до початку опалювального сезону

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує падіння споживання природного газу у 2015 році порівняно з 2014 роком на 20%, до 34 млрд куб. м.

За словами очільника «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва, скорочення споживання газу зумовлене відокремленням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу та падінням промислового виробництва.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter