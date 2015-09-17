Споживання електроенергії в Україні знизилося на 10%

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання електроенергії в промисловості за 8 місяців знизилося на 18,9%, до 33,6 млрд кВт/год, населенням – на 4,8%, до 24,6 млрд кВт/год, у комунальній сфері – на 10,1%, до 10 млрд кВт/год, у транспорті – на 9,6%, до 4,5 млрд кВт/год, а також у сільському господарстві – на 8,4%, до 2,2 млрд кВт/год.

Також повідомляється, що за січень-серпень виробництво електроенергії в країні знизилося на 14,3% - до 104,6 млрд кВт/год. При цьому 55% від усього виробництва електроенергії припадає на АЕС (за 8 місяців 2014 року 46%), 36% - на теплоелектростанції (43%).

За звітний період АЕС збільшили виробництво електроенергії на 1,6% - до 57,4 млрд кВт/год, при цьому ТЕС скоротили на 28,7, до 37,3 млрд кВт/год.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році скоротила споживання електроенергії порівняно з 2013 роком на 4,8% - до 134,7 млрд кВт/год, при цьому її виробництво знизилося на 6% - до 181,9 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. У грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.