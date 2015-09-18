Обвал на ринку нафти триває на тлі підсумків засідання Федрезерву США

На світових торгах у п'ятницю, 18 вересня, ціни на нафту знижуються на тлі підсумків засідання Федеральної резервної системи США, передає Bloomberg.

Так, вартість Brent вже опустилася на 0,49% - до 48,82 долара за барель, WTI - на 0,77%, до 46,54 долара за барель.

Читайте такожGoldman Sachs очікує низьких цін на нафту протягом 15 роківФРС США 17 вересня за підсумками дводенного засідання ухвалила рішення зберегти базову ставку на рекордно низькому рівні 0-0,25% річних на побоюваннях з приводу глобальної економічної кризи і низького рівня інфляції в країні.

Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.