Україна зможе підготуватися до опалювального сезону – Демчишин

Україна планомірно проводить всі необхідні заходи з підготовки до опалювального сезону, а відставання у поповненні запасів газу в підземних сховищах (ПСГ) порівняно з аналогічним періодом минулого року є незначним.

Про це заявив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Ми не розраховуємо на теплу зиму... Ми розуміємо, що наявні засоби і запаси на даний момент є достатніми для того, щоб пройти опалювальний сезон без проблем», - сказав Демчишин.

При цьому він повідомив, що поточні запаси газу в українських сховищах становлять 15,1 млрд куб. м, і зазначив, що нинішній рівень запасів не набагато відстає від того, який був у цей самий період минулого року.

За словами Демчишина, нормальному проходженню опалювального сезону також сприятиме зниження споживання газу в промисловості і населенням. Він зазначив, що споживання газу в країні за січень-серпень скоротилося на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Водночас чиновник підкреслив, що рівень недоплат за спожитий природний газ становить 18%, переважно через накопичення боргів підприємствами теплокомуненерго.