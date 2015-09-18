Коболєв назвав збиток "Нафтогазу" за підсумками року – 6 мільярдів гривень

13:17, 18 вересня 2015
Енергетика
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За підсумками минулого року збиток всіх компаній НАК становив 88 млрд грн

Фото УНИАН

 Загальний збиток державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2015 року становитиме близько 6 млрд грн, повідомив, виступаючи у Верховній Раді, голова наглядової ради «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Який збиток буде у компанії «Нафтогаз України» від забезпечення газом населення поточного року? У мінімальному обсязі, при розрахунку, що на потреби населення піде 12,8 млрд кубометрів газу власного видобутку, при перерахунку ціни на найоптимістичнішому рівні 250 дол. за тисячу кубометрів сукупний збиток «Нафтогазу» в 2015 році становитиме 6 млрд грн, – сказав Коболєв. – Тобто 6 млрд грн «Нафтогаз» компенсуватиме з інших джерел для утримання тієї ціни газу для населення, яка закладена постановою НКРЕКП. А на секундочку, без ПДВ середньозважена ціна, за якою «Нафтогаз» продає газ населенню, якщо враховувати і населення, і ТКЕ, становить трохи більше 3 тис. грн». 

При цьому глава «Нафтогазу» повідомив, що за підсумками минулого року, згідно з проведеним фінансовим аудитом, збиток всіх компаній НАК становив 88 млрд грн. «Основна причина збитку – завищена вартість імпортного газу, який «Нафтогаз» був змушений імпортувати з Росії», – пояснив Коболєв.

Він також наголосив, що в парламенті нерідко маніпулюють цифрами ціни палива, його вартості для населення і контрактними цінами. «Тому, коли ми говоримо про собівартість газу, який ми поставляємо для населення, треба дивитися на газ власного видобутку та імпортний газ. І його реальна ціна була знижена завдяки переговорам та зусиллям уряду та Міненерговугілля», – сказав Коболєв. 

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» за результатами 1-го кварталу поточного року скоротив чистий збиток порівняно з першим кварталом 2014 року на 20% - до 21,9 млрд грн. Основними чинниками, що зумовили такий фінансовий результат, стали курсові коливання, втрати в зоні АТО і борги населення. Згідно зі звітом НАК, компанія отримала 18,7 млрд грн чистого збитку від курсової різниці, 1,4 млрд грн – в результаті втрат, пов'язаних з несанкціонованим відбором газу у зоні АТО, а також 10,5 млрд грн – від реалізації природного газу населенню.

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