Демчишин заявляє, що не бачить підстав для зниження тарифів на газ

Демчишин не виключає зменшення тарифів на газ в майбутньому / Фото: УНІАН

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наразі не бачить підстав для перегляду тарифів на природний газ для потреб населення, але не виключає подібного перегляду в майбутньому за умови скорочення обсягів імпорту газу та зниження його ціни.

Про це заявив міністр енергетики Володимир Демчишин в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Більшість з вас бачили звіт "великої четвірки" (чотирьох найбільших аудиторських компаній – УНІАН) за тарифами, методологію розрахунку і проведення розрахунків. Вони все-таки свідчать, що розрахунки проведені правильно. Насправді відповідь одна – на даний момент підстав для перегляду тарифів немає", – сказав Демчишин після виступу депутатів, які пропонували знизити вартість газу для населення.

За словами міністра, через неефективне використання газу підприємствами теплокомуненерго та населенням для опалення дешевого українського палива не вистачає, тому доводиться імпортувати його за ринковими цінами.

Як зазначив Демчишин, діючі тарифи на газ на рівні 7,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів – це усереднена ціна українського і російського газу.

За його словами, зниження тарифів можливе за умови збільшення видобутку газу в країні або зниження вартості імпортного газу.

"8 мільярдів кубометрів газу для потреб населення ми сьогодні купуємо у росіян. Ми платимо їм по 280 доларів/кубометр за ціною контракту. По 240 доларів ми, на жаль, поки не купуємо. Якщо ціна буде далі падати і нам вдасться провести переговори, які ми вже почали, і переконати "Газпром", що ринкова ціна не 270-280 доларів, а все-таки нижче 230 доларів, тоді дійсно буде можливість про щось говорити", – додав міністр.

При цьому повідомив, що перегляд тарифів на газ в Україні можливий після проходження опалювального сезону. "За результатами опалювального сезону, я переконаний, можна робити перерахунки", – підсумував Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу – до 3 600 гривень за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 кубометрів газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 гривень за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня було підвищено тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 гривні за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами глави Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України – Міжнародний валютний фонд.