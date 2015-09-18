Яценюк про цілі Росії: хоче позбавити Україну $2 мільярдів від транзиту газу

Будівництво газопроводу «Північний потік-2», що фінансується урядом Російської Федерації, ставить за мету позбавити Україну свого транзитного потенціалу і доходів від прямого транзиту газу з Росії до Європи в обсязі близько 2 млрд дол. на рік, сказав у ході виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Якщо Росія збудує «Північний потік - 2», це означає, що Росія доб'ється своєї мети і позбавить Україну доходів з транспортування газу в Європу. Загальний обсяг доходів з транзиту - 2 млрд дол. на рік. І це не по-партнерськи, коли Росія із західними компаніями хоче відключити найбезпечніший, або найдешевший, прямий газовий потік на ЄС і позбавити Україну 2 млрд дол.», - сказав Яценюк.

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Він нагадав, що проект будівництва обговорювався в ході зустрічі урядових делегацій України та Словаччини у Братиславі на початку вересня. «Словаччина теж зробила таку саму заяву. Тому що «Північний потік - 2» і Словаччину позбавляє 800 млн дол. доходів. І тому я сподіваюся на чітку позицію Європейської комісії та країн ЄС щодо недопущення плану позбавити Україну транзитного потенціалу та доходів у мільярди доларів», - сказав Яценюк.