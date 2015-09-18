Міненерго РФ назвало ціну нафти, при якій видобуток в Росії почне падати

Перший заступник міністра енергетики РФ Олексій Текслер не виключив падіння видобутку нафти в Росії при зниженні цін до 40 доларів за барель і нижче, передає РІА "Новости".

"Якщо ціна (на нафту — ред.) буде падати до сорока доларів і менше, то, швидше за все, у нас буде падіння нафтовидобутку", — сказав Текслер.

Читайте такожGoldman Sachs очікує низькі ціни на нафту протягом 15 роківВін також зазначив, що при нинішніх цінах на нафту обсяг видобутку нафти в РФ буде збережений, а якщо ціна знизиться і до 20 доларів за барель, то протримається недовго. Хоча, на думку Текслера, таке падіння малоймовірно. "Може бути все. Ціна 20 доларів за барель не протримається довго... Можливо все, але на довгострокову перспективу це малоймовірно", — сказав він.

Планується, що за підсумками 2015 року в Росії буде видобуто близько 526 мільйонів тонн нафти проти близько 527 мільйонів тонн в 2014 році. Проект Енергостратегії РФ до 2035 року передбачає, що країна буде тримати рівень видобутку в 525 мільйонів тонн нафти до 2035 року.