Яценюк нагадав "Газпрому" про $16 мільярдів боргу

Уряд України послідовно і планомірно відстоюватиме інтереси України у газовому спорі з російським газовим монополістом "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді, сказав у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Ми забезпечили подачу позовів проти Російської Федерації до Стокгольмського арбітражного суду. Україна вимагає від "Газпрому" повернути 16 мільярдів доларів США збитків, які Україна переплатила за ціною на газ і недоотримала як доходи від транзиту, – сказав Яценюк. – Росія звернулася з позовом проти України на підставі тих самих газових контрактів і зажадала 27 мільярдів доларів за так званим пунктом "бери або плати". Ми вважаємо вимоги РФ безпідставними і будемо боротися за те, щоб відстояти українські національні інтереси".

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року компанія "Нафтогаз України" подала позов до російського газового монополіста "Газпром" до Арбітражного інституту при торговій палаті Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросло з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 доларів за тисячу кубометрів, у позовній заяві "Нафтогазу" міститься вимога до "Газпрому" повернути 6 мільярдів доларів, які українська компанія переплатила з 2010 року. У травні 2015 року російський газовий монополіст "Газпром" поставив вимогу до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі повернути 23,837 мільярда доларів за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за поставку "блакитного палива" в 2014 році.

Як очікується газовий спір в Арбітражному суді увійде в свою активну фазу в квітні 2016 року.