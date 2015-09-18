Яценюк про підготовку до опалювального сезону: "розглядаємо найпесимістичніші сценарії"

Кабінет міністрів України, прогнозуючи показники необхідних запасів палива для проходження опалювального сезону 2015-2016 років, виходить з песимістичних прогнозів погодних умов, а також ймовірних проблем з поставками вугілля на українські теплоелектростанції, і тому закладає необхідний обсяг запасу газу в підземних сховищах на рівні не менш як 19 млрд кубометрів. Про це в ході виступу у парламенті заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

На поточний момент запаси газу становлять 15 млрд кубометрів.

«Нам зараз важко оцінити обсяг споживання. Пам'ятається, три місяці тому у залі Верховної Ради хтось обіцяв вартість російського газу на рівні 150 дол. Але ці прогнози не виправдалися. Тільки за контрактом ціна близько 300 дол. зараз, - сказав Яценюк. – І якщо хтось зараз в країні візьме на себе відповідальність і спрогнозує, що зима у нас буде (пройде при середній температурі - УНІАН) «мінус 5 градусів», підніміть руку. Ми прогнозуємо, що зима буде «мінус 20». І відповідальність уряду – забезпечити людей теплом. А якщо зима «мінус 20», то наш цільовий показник газу в сховищах – на рівні 19 млрд кубометрів. Ми не маємо права залишити країну без тепла».

Яценюк наголосив, що розглядає найпесимістичніші сценарії розвитку ситуації. «І в цьому сценарії є відсутність вугілля. Ви прекрасно знаєте, що ми втратили 65% всіх наших шахт. Ви знаєте про те, що на контрольованих територіях розташовані шахти, які видобувають вугілля марки А і Т, і саме тому дефіцит вугілля і свідомі дії Росії щодо блокування поставок вугілля також впливають на наш енергобаланс», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що якщо вугілля не буде, то Україна буде змушена підключати газо-мазутні блоки. «Якщо ми включаємо газо-мазутні блоки, це додаткове споживання газу», - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що Україна до початку опалювального сезону, тобто до середини жовтня, може закачати в підземні сховища близько 17 млрд кубометрів газу без урахування російського газу, який поки що не закуповується. Водночас у НАК «Нафтогаз України» наголошували, що для стабільного проходження зими Україні треба не менш як 19 млрд кубометрів палива у сховищах.