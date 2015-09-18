Нафта WTI подешевшала більш ніж на 3%

Станом на 15:39 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську суміш Brent опустилась на 1,35% - до 48,42 долара за барель, на легку нафту марки WTI - на 3,01%, до 45,49 долара за барель, повідомляє Прайм.

"Комітет з відкритих ринків ФРС США за підсумками чергового засідання зберіг базову процентну ставку на рівні 0-0,25% річних з грудня 2008 року. Невизначеність щодо термінів підвищення ставки в США сприяє волатильності на світових сировинних ринках, у тому числі й нафтовому", - говориться в повідомленні.

"Події на ринку нафти і раніше характеризуються високим рівнем волатильності. Практично неможливо визначити яку-небудь чітку тенденцію на даний момент, хоча, на наш погляд, "бичачі" фактори, швидше за все, будуть переважати в середньостроковій перспективі", - цитує видання The Wall Street Journal слова аналітиків Commerzbank.

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Як повідомляв УНІАН, ФРС США 17 вересня за підсумками дводенного засідання ухвалила рішення зберегти базову ставку на рекордно низькому рівні 0-0,25% річних на побоюваннях з приводу глобального економічного кризи і низького рівня інфляції в країні. Між тим, ФРС не виключила можливість провести перше за сім років підвищення ставки ще до кінця поточного року.

Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку доти, доки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.