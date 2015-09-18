Україна з початку року скоротила видобуток вугілля вдвічі

Україна в січні-серпні 2015 року через військові дії на Донбасі скоротила видобуток вугілля порівняно з січнем-серпнем 2014 року вдвічі, або на 49,7%, до 17,7 мільйона тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, видобуток вугілля в серпні 2015 року склав 2,3 мільйона тонн. Порівняно з серпнем 2014 року видобуток збільшився на 3,2%, порівняно з липнем 2015 року - на 1,4%.

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Довідка УНІАН. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина шахт з вугіллям марки "А".

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу та вугілля, а також гідроелектростанції і "зелена" енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.