Іран почав переговори з нафтовими компаніями Total, Eni і Saipem

Іран приступив до попередніх переговорів з європейськими нафтовими компаніями Total, Eni і Saipem про їх участь у розробках родовищ у Перській затоці, повідомляє Прайм з посиланням на заяву виконавчого директора Іранської морської нафтової компанії Саїда Хафезі (Saeed Hafezi).

"За словами Хафезі, Тегеран представить шість родовищ, у розробці яких зможуть взяти участь іноземні інвестори, на церемонії представлення нової моделі нафтових контрактів", - говориться в повідомленні.

Хафези зазначив, що Іран планує обговорити з ОАЕ видобуток газу на родовищі Салман і вже веде переговори з норвезько-австрійською компанією про освоєння нафтового родовища Есфандіяр. Він також додав, що ІРІ не проводила переговорів з американськими компаніями.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня було підписано ядерна угода між Іраном і групою з шести провідних країн світу. Серед найважливіших досягнень угоди можна назвати зменшення кількості центрифуг для збагачення урану протягом наступних 10 років з 19 тисяч до 6 тисяч.

Крім того, повинні використовуватися тільки старі, менш потужні центрифуги. Верхня межа збагачення урану повинен становити 3,67 відсотка. Для створення ядерної бомби необхідно збагачення до 90 відсотків. У той же час запас вже наявного збагаченого урану протягом 15 років має скоротитися з майже 12 тонн до 300 кілограмів.