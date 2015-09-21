ЗМІ: уряд Росії не виключає можливості падіння ціни нафти до $30

Про це розповіли РБК два високопоставлених урядовці.

Повідомляється, що на тій же нараді називалися й інші оцінки: за версією міністра економіки РФ Олексія Улюкаєва, негативний сценарій — не нижче $40 за барель нафти, а за версією представника Центробанку — $35 за барель.

У той же день Центробанк опублікував офіційний прогноз, де йдеться, що "ризиковий сценарій — збереження середньорічного рівня ціни на нафту нижче за барель в 2016-2018 роках". Представник відомства пояснив на нараді, що Центробанк розрахував стрес-тест виходячи з $35, але не став називати цифру, щоб не лякати народ".

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Прем'єр РФ Медведєв погодився з необхідністю робити стресовий сценарій виходячи з розрахунку $35-40 за барель нафти. Причому на нараді говорили, що даний варіант має всі шанси збутися. Нагадаємо, у вересні 2014 року в Мінекономрозвитку Росії запропонували орієнтуватися в 2015 році на негативний сценарій — $91 за барель і курс долара 40 руб. В середині 2015 року цей сценарій зі стресового перетворився у фантастичний.

Повідомляється, що базовий сценарій, виходячи з якого потрібно рахувати бюджет, у двох основних міністерств теж різниться: Мінекономрозвитку вважає, що в 2016 році середньорічна ціна нафти буде $50 за барель, Мінфін — що $45 за барель.

На нараді у прем'єр-міністра міністр Сілуанов назвав два пріоритети бюджетної політики, говорить співрозмовник РБК: це збереження до кінця 2018 року в резервному фонді не менше 2 трлн руб. і скорочення бюджетного дефіциту на 1 п. п. ВВП в рік. У 2016 році дефіцит повинен скласти 2,8–2,9%, витрати в реальному вираженні — зберегтися на рівні 2015 року і скласти 15,2 трлн руб.

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Раніше УНІАН повідомляв, що перший заступник міністра енергетики РФ Олексій Текслер не виключив падіння видобутку нафти в Росії при зниженні цін до 40 доларів за барель і нижче. Він також зазначив, що при нинішніх цінах на нафту обсяг видобутку нафти в РФ буде збережений, а якщо ціна знизиться і до 20 доларів за барель, то протримається недовго.