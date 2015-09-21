У Держдумі Росії вирішили розширити перелік майна, що вилучається у інших країн

У Держдумі Росії пропонують уряду розширити сферу дії законопроекту, що дозволяє заарештовувати і вилучати майно іноземних держав на території Росії: буде враховуватися і майно на континентальному шельфі, передає РБК.

Читайте такожНафтогазова галузь Росії через санкції може перейти на вживане обладнанняЗаконопроект уряду, що дозволяє заарештовувати і вилучати майно іноземних держав в Росії за рішеннями російських судів, в даній версії не зачіпає майно цих держав на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні РФ, випливає з проекту висновку комітету Держдуми по власності. Ініціативу щодо юрисдикційного імунітету іноземних держав та їх майна в Росії комітет планує розглянути у вівторок, 22 вересня, підтвердив РБК голова комітету, депутат-комуніст Сергій Гаврилов.

На шельфі використовуються стаціонарні або пересувні платформи, комплекси підводного буріння, говорить Костянтин Симонов, директор Фонду національної енергетичної безпеки. Експерт не вважає, що прийняття законопроекту спричинить паніку у нерезидентів: документ підготовлений у відповідь на арешт рахунків і спроби вилучити російську власність за кордоном.