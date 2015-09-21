Ринок нафти розпочав тиждень незначним зростанням на тлі статданих зі США

На світових торгах у понеділок, 21 вересня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих зі США, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,48 - до $47,95 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,47, до $45,15.

Читайте такожРосія вже готується до нафти по $20 за барельЗа даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, число діючих бурових установок в США знизилося минулого тижня третій тиждень поспіль,

"Судячи з кількості бурових установок, видобуток у США може знизитися на 255.000 барелів на добу з другого по четвертий квартал 2015 року", - йдеться у звіті Goldman Sachs.

Аналітики попереджають про довгостроковий вплив низьких цін на ринок, тому що виробники скорочують інвестиції, що відіб'ється на видобутку в майбутньому.

"Інвестиції в нові традиційні проекти і нетрадиційний видобуток в Північній Америці в розмірі $1,5 трильйона невигідні при ціні нафти $50 за барель", - йдеться у звіті аналітичної фірми Wood Mackenzie.