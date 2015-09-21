Запаси газу в українських сховищах за тиждень виросли до 15,2 мільярда кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 12 по 19 вересня збільшилися на 1,9%, або на 284 млн кубометрів, до 15,248 млрд кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України - компанії «Укртрансгаз».

За інформацією прес-служби, 19 вересня обсяг закачування газу в ПСГ становив 38,4 млн куб. м.

Читайте такожЯценюк нагадав "Газпрому" про $16 мільярдів боргуЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, прогнозуючи показники необхідних запасів палива для проходження опалювального сезону 2015-2016 років, виходить з песимістичних прогнозів погодних умов, а також ймовірних проблем з поставками вугілля на українські теплоелектростанції, і тому закладає необхідний обсяг запасу газу в підземних сховищах на рівні не менше 19 млрд кубометрів.

В кінці серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що Україна до початку опалювального сезону, тобто до середини жовтня, може закачати в підземні сховища близько 17 млрд кубометрів газу без урахування російського газу, який поки не закуповується.

У той же час, у НАК «Нафтогаз України» підкреслювали, що для стабільного проходження зими Україні треба не менше 19 млрд кубометрів палива у сховищах.

Довідка УНІАН. 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. При цьому країна розраховує в жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.

«Нафтогаз» розраховує до кінця вересня підписати «зимовий пакет» на поставку природного газу з компанією «Газпром» та добитися при цьому ринкової ціни на російський газ.