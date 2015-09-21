Дешева нафта ставить під загрозу реалізацію проектів на $1,5 трильйона

Нові проекти у нафтовій галузі з можливими інвестиціями на 1,5 трильйона доларів можуть виявитися нежиттєздатними з цінами на "чорне золото" на рівні 50 доларів за барель, підрахували аналітики Wood Mackenzie Ltd, повідомляє Прайм.

"Пропоновані проекти, включаючи сланцеві в Північній Америці, зараз виглядають недоцільними, або інакше кажучи, нерентабельними, при ціні 50 доларів за барель. Таким чином, ці інвестиції знаходяться під загрозою", - вважає керівник служби досліджень видобутку Wood Mackenzie Джеймс Вебб (James Webb), чию думку наводить агентство Bloomberg.

Падіння цін на нафту майже на 50% за останній рік змусило багато світові нафтові компанії скоротити витрати і відкласти реалізацію нових проектів.

У вересні Goldman Sachs Group Inc. погіршив свій прогноз за цінами на нафту. Прогноз середньої вартості нафти марки Brent на 2015 рік знижений до 53,7 долара за барель з очікуваних у травні 58,2 долара за барель. Прогноз ціни для Brent на 2016 рік погіршений аналітиками до 49,5 долара за барель з 62 доларів за барель.

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При цьому банк не виключає, що збереження надлишкової пропозиції на світовому нафтовому ринку може призвести до падіння цін на нафту в середньостроковій перспективі до рівня в 20 доларів за барель.