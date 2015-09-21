Маловоддя річок може залишити гідроелектростанції взимку без резерву потужностей

Об'єднана енергосистема України в зимовий період 2015-2016 років може залишитися без мобільного та аварійного резервів потужностей гідроелектростанцій через рекордно низький приплив вод у річках Дніпро і Дністер.

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго".

У держкомпанії повідомили, що, за даними Укргідрометеоцентру (УГМЦ), у I-II декадах вересня зберігається низька водність річки Дніпро. Приплив води до Київського водосховища станом на 21 вересня становить 200 куб. м/с, тоді як у 2010 році у такий самий день приплив води був більш ніж утричі вище і становив 657 куб. м/с.

У повідомленні наголошується, що у зв'язку з цим Київське водосховище працює мінімальними скидними витратами 200-250 куб. м/с (санітарно-гігієнічний пропуск), Каховське - не менш як 300 куб. м/с (санітарно-гігієнічний пропуск для належного стану екосистеми гирлового ділянки Дніпра).

"Добове виробництво дніпровського каскаду ГЕС становить 6,5-10 млн кВт/год, що є найнижчим за всю історію каскаду", - підкреслюють в "Укренерго".

Загальний обсяг вільних ємностей дніпровських водосховищ найвищий за останні п'ять років і становить 5 кубічних км.

Також повідомляється, що, за даними УГМЦ, у вересні приплив води Дністра становить 40-70 куб. м/с (норма вересня 190 куб. м/с), що є найнижчим показником за весь період експлуатації водосховища з 1985 року.

За інформацією компанії, Дністровське водосховище також працює мінімальними скидними витратами 100-110 куб. м/с (санітарно-гігієнічний пропуск для забезпечення споживачів на нижче розташованих ділянках Дністра). За таких умов у вересні водосховище спрацювало на 57 см (зниження рівня води), що є найнижчим на цю дату показником і близьким до рівня передпаводкового спрацювання.

"За таких умов, за відсутності опадів у басейнах річок, що формують приплив до Київського, Канівського та Дністровського водосховищ, дотримання мінімальних санітарних пропусків з основних водосховищ призведе до подальшого понадпланового спрацювання каскаду", - зазначили в "Укренерго".

Згідно з повідомленням, за такого режиму роботи до формування першої криги на річках Київське водосховище буде спрацьоване до рівня мертвого об'єму (101,5 м), Кременчуцьке - до позначки 78 м. В зв'язку з цим, вільна ємність Дніпровського каскаду на початок зими становитиме близько 8 км куб., що зазвичай відповідає обсягам на кінець лютого - початок березня. Крім того, Дністровське водосховище буде спрацьоване на 3-3,5 м - до позначки 112 м, що нижче від передпаводкового показника на кінець зими, який становить 114,7 м.

"Через це Об'єднана енергосистема України на зимовий період 2015-2016 років залишиться без мобільного та аварійного резерву потужності на гідроелектростанціях", - резюмували в "Укренерго".

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