"Укртатнафта" вирішила збільшити завантаження потужностей на 1 тисячу тонн на добу - до 6,5 тисяч тонн

Компанія "Укртатнафта", яка володіє єдиним працюючим в Україні нафтопереробним підприємством – Кременчуцьким НПЗ, вирішила від сьогоднішнього дня збільшити завантаження своїх потужностей на 1 тисячу тонн на добу – до 6,5 тисяч тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови правління підприємства Олексій Плакасов.

Він також заявив, що можливо з 1 жовтня Кременчуцький НПЗ збільшить переробку нафти ще на 2-2,5 тисячі тонн, таким чином довівши її до 7,5-8 тисяч тонн на добу.

"І сировина, і бажання, і можливості в нас є. У жовтні ми плануємо переробити 220-240 тисяч тонн на місяць, якщо не будуть заважати чиновники з "Нафтогазу" та "Укртранснафти" - заявив Плакасов.

Він пов'язує збільшення обсягів переробки із закупівлею в європейських компаній казахської нафти сорту CPC Blend та доставку її танкерами до Одеси, а звідти залізничним транспортом до Кременчука.

Плакасов також повідомив, що "Укртатнафта" планує закуповувати щомісяця по 2 танкера нафти сорту CPC Blend з казахських родовищ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше працівники "Укртатнафти" неодноразово пікетували філію "Укртранснафти" в Кременчуці, вимагаючи звільнити керівників держпідприємства "Укртранснафти" Романа Сидорака, а також виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника, вважаючи, що їхні дії заважають стабільній роботі єдиного діючого в Україні НПЗ.

Скандали навколо "Укртранснафти" почалися в середині березня 2015 року, коли "Нафтогаз України", який контролює 100% акцій "Укртранснафти", несподівано вирішив відсторонити Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління компанії і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника. За місяць керівником "Укртранснафти" став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії "Укртранснафта" стоїть група компаній "Континіум", нині підконтрольна партнерам померлого депутата Ігоря Єремеєва.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Пасішник працював топ-менеджером "Континіуму" і був помічником народного депутата Єремєєва.

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Довідка УНІАН. "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 мільйона тонн переробки нафти на рік.

"Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4 569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1 010 тисяч кубометрів.

Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тисячі кВт.