Total продає 10% в родовищі нафтових пісків Канади

Французька нафтогазова компанія Total на тлі низьких цін на нафту вирішила скоротити свою частку в проекті з розробки нафтових пісків канадського родовища Fort Hills, підписавши угоду про продаж 10-процентної частки свого партнера та оператора проекту - Suncor Energy, загальна сума угоди становить приблизно 230 мільйонів доларів, повідомляє Прайм.

"В результаті повного порівняльного аналізу глобального портфеля активів у контексті зниження цін на нафту Total вирішила скоротити свою участь у проектах з розробки канадських нафтових пісків. Після припинення проекту Joslyn на початку 2015 року, продаж міноритарної частки скоротить капітальні витрати за проектом Fort Hills на більш ніж 700 мільйонів канадських доларів (близько 530 мільйонів доларів) з цього моменту до кінця 2017 року. Це допоможе нам реалізувати цілі щодо скорочення капітальних вкладень по всьому світу", - сказав президент Total по розвідці і видобутку Арно Брейак.

Після закриття угоди, яке очікується в четвертому кварталі, Total буде володіти 29,2% акцій у проекті Fort Hills, Suncor Energy - 50,8% (оператор) і Teck Resources - 20%.

Розташоване в провінції Альберта родовище Fort Hills має проектну потужність 180 тисяч барелів на день. Запуск проекту очікується до кінця 2017 року.

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Total працює в Канаді з 1999 року. Крім Fort Hills, компанія володіє 50% акцій у проекті Surmont. Друга фаза цього проекту була запущена у вересні 2015 року. Загальна потужність двох фаз, як очікується, досягне 150 тисяч барелів нафти в день.