"Газпром" через ризик нових санкцій переведе частину експортних розрахунків на рублі

"Газпром" збирається в нових експортних контрактах забезпечити можливість переведення частини розрахунків в рублі, пише "Комерсант".

На думку джерел видання, монополія, в першу чергу, хоче продемонструвати прогрес у цьому питанні на президентській комісії з ПЕКу, а також мати страховку на випадок введення чергових санкцій. Переведення розрахунків за експорт російської нафти і газу в рублі активно обговорюється останні півтора року, але, як відзначають співрозмовники видання, реальне просування поки невелике.

Читайте такожВ Росії прогнозують рекордне падіння ціни на експортний газУ "Газпромі" відмовилися від коментарів. За даними "Комерсанта", мова йде тільки про те, щоб контракти на всяк випадок передбачали таку опцію. Мінімальна частка рублевих розрахунків буде не більше 10%.

Ідея про те, що російські енергоносії повинні продаватися на експорт за рублі, стала активно обговорюватися після введення західних санкцій у 2014 році, оскільки США потенційно здатні паралізувати доларові розрахунки за російські товари. Однак всі основні російські нафтогазові експортери, офіційно заявляючи про готовність, як мінімум, вивчити питання, неофіційно визнавали, що перехід на рублі неможливий. "Це було б правильно, і ми повинні до цього прагнути, але питання в тому, що це непроста історія",— визнавав у серпні 2014 року Володимир Путін. Тільки "Газпром нафта" рік тому почала продавати нафту, яка постачається танкерами з Новопортовського родовища, за рублі, але обсяги малі і покупець невідомий. "Газпром" заявляв, що по західному маршруту в Китай також обговорюється оплата за газ в рублях або юанях. Але, за словами джерел "Комерсанта", мова йде про опції, базовою валютою яких для розрахунків повинен стати долар.

Джерело "Ъ", близьке до "Газпрому", вважає, що монополія після введення санкцій США проти Південно-Киринського родовища хоче "підстрахуватися". "Прямі фінансові санкції США проти "Газпрому" вкрай малоймовірні, але чому б не мати запасний варіант на цей випадок",— каже джерело.