Ціни на нафту впали після значного зростання напередодні

На світових торгах у вівторок, 22 вересня, ціни на нафту знижуються на тлі фіксації прибутку після 4-відсоткового підвищення в понеділок, передає Reuters.

Так, з початку торгів Brent подешевшала на $0,47, до $48,45 за барель, а WTI - на $0,58, до $46,10. У понеділок американський еталон подорожчав майже на 5 відсотків на тлі зниження бурової активності в США.

Читайте такожGoldman Sachs очікує низьких цін на нафту протягом 15 роківУ вівторок на Нью-Йоркській товарній біржі завершаться торги жовтневими контрактів на WTI і їх місце займуть листопадові контракти.

Ринок нафти, ймовірно, майже досяг дна, про що говорить закриття коротких позицій WTI хедж-фондами минулого тижня. Це означає, що фонди не впевнені у подальшому падінні цін.

Тим не менш, багато банків вважають, що ціни продовжать знижуватися. Зокрема, банки Goldman Sachs і ANZ знизили прогнози цін на 2015-2016 роки, враховуючи значний надлишок нафти в світі.